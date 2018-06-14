Совет ЕЭК изменил порядок рассмотрения нарушений правил конкуренции в ЕАЭС

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании внес изменения в порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Этим решением закрепляется право ЕЭК прекращать процедуру рассмотрения заявления в случае, если в нем отсутствует информация о признаках нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Кроме того, увеличен срок расследования о нарушении правил конкуренции с 60 до 90 дней со дня подписания определения о проведении расследования. "Уточнен порядок обращения с конфиденциальной информацией, а также правила предоставления в комиссию сведений с грифами "Для служебного пользования", "Коммерческая тайна" и "Конфиденциально". Документ также уточняет сроки подготовки и порядок утверждения заключения и вынесения определения по итогам расследования", - добавили в пресс-службе.-0-