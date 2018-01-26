Совет ЕЭК изменил требования к фитосанитарным контрольным постам

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве утвердил изменения в требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по карантину растений (фитосанитарных контрольных постов), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, раздел документа, посвященный общим требованиям к оснащению фитосанитарных контрольных постов, дополнен пунктом, согласно которому здания, сооружения и помещения фитосанитарных контрольных постов должны обеспечивать сохранность подкарантинной продукции.

"Вступление в силу соответствующего решения Совета ЕЭК позволит унифицировать требования к материально-техническому оснащению фитосанитарных контрольных постов, расположенных в пунктах пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза и на территориях государств - членов ЕАЭС, и повысит эффективность карантинного фитосанитарного контроля, - отметили в пресс-службе. - Требования создают правовую основу для материально-технического оснащения и обустройства фитосанитарных контрольных постов, создаваемых в местах, которые определены в соответствии с законодательством государств - членов союза".

Внедрение общих стандартов к материально-техническому оснащению и обустройству фитосанитарных контрольных постов предотвратит угрозу распространения карантинных вредных организмов и позволит устранить необоснованные административные барьеры при взаимной торговле подкарантинной продукцией.-0-