Совет ЕЭК изменяет порядок санэпиднадзора на границах ЕАЭС

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве принял решение об изменении порядка санитарно-эпидемиологического надзора на границах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Внесены изменения в положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу ЕАЭС, а также за товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Предыдущая редакция положения не позволяла оперативно информировать о выявлении опасных для жизни и здоровья товаров, т.к. не была прописана соответствующая процедура. Действия уполномоченных органов власти регулировались национальным законодательством, которое не было гармонизировано в рамках ЕАЭС. В результате опасная продукция изымалась с единого рынка ЕАЭС недостаточно оперативно.

"В принятой редакции положения уточнена последовательность действий при установлении несоответствия подконтрольных товаров актам комиссии, - пояснили в ЕЭК. - Указаны сроки, обозначен необходимый объем передаваемой информации. Документ обязывает руководителя территориального подразделения органа контроля не только принять меры, предусмотренные национальным законодательством, но и запретить реализацию продукции, которая не отвечает требованиям, установленным в ЕАЭС. Кроме того, вводится обязательное требование об информировании в течение двух рабочих дней уполномоченных органов власти государства - члена союза, где находится изготовитель опасного товара. Сведения о продукции, не соответствующей нормам и требованиям ЕАЭС, должны стать основанием для проведения проверки и оценки рисков".

Данное решение Совета ЕЭК вступит в силу с 1 июня 2019 года.-0-