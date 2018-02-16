Совет ЕЭК обязал оснащать автомобили скорой помощи современными системами и оборудованием

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обязал оснащать автомобили скорой помощи в странах Евразийского экономического союза современными системами помощи больным. Соответствующие изменения сегодня на заседании в Москве внесены в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Обновлены технические требования к колесным транспортным средствам с учетом принятия новых правил ООН, уточняются отдельные процедуры оценки соответствия колесных транспортных средств, вносятся изменения в отношении техники, передаваемой для целей ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, вводятся ограничения по эксплуатации автомобилей, не оснащенных зимними шинами или устройствами противоскольжения, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, введены требования по оснащению автомобилей скорой помощи современными системами помощи больным. К примеру, салоны машин скорой помощи классов В и С должны быть оборудованы системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приемном устройстве".

Данные изменения вступят в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования.

Кроме того, Советом ЕЭК одобрена разработка изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", принятый 9 декабря 2011 года. "Это решение связано с необходимостью привести требования названного техрегламента в соответствие с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", - пояснили в ЕЭК. - Ответственным разработчиком изменений определена Россия".-0-