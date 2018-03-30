Совет ЕЭК обсудит архитектуру систем прослеживаемости товаров в ЕАЭС

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии обсудит сегодня архитектуру систем прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе. Мероприятие с участие вице-премьеров стран ЕАЭС пройдет в Москве на площадке Федеральной таможенной службы России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Темами обсуждения станут вопросы интеграции и макроэкономики, торговли, экономики и финансовой политики, таможенного регулирования, промышленной кооперации и применения карантинных фитосанитарных мер в ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Члены Совета ЕЭК обсудят архитектуру систем прослеживаемости ЕАЭС, некоторые вопросы, связанные с определением происхождения товаров, ряд проектов решений Высшего Евразийского совета и Евразийского межправительственного совета".

В частности, будет рассмотрена концепция создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий, изменения в единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, и изменения в единый перечень карантинных объектов союза.

"Членам Совета ЕЭК будут представлены отчет о реализации проекта по маркировке меховых изделий и другие инициативы по углублению евразийской интеграции", - добавили в пресс-службе.-0-