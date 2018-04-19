Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о надзоре за соблюдением требований техрегламентов

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ устанавливает принципы и подходы к осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов, что позволит гармонизировать правила контроля за безопасностью продукции, - пояснили в ЕЭК. - Среди основных принципов: приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием и недопустимость проведения в отношении одного юридического лица проверок исполнения одних и тех же обязательных требований несколькими надзорными органами, а также применение риск-ориентированного подхода, позволяющего оптимизировать и повысить эффективность надзорной деятельности".

Ответственность за несоблюдение требований техрегламентов в зависимости от стадии жизненного цикла продукции несут юридические лица или индивидуальные предприниматели, в том числе изготовители, импортеры и продавцы.

"Соглашением предусматривается создание единой системы информирования об опасной продукции: в нее, в частности, будут вноситься данные о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС или не имеющей документов об оценке соответствия, - подчеркнули в ЕЭК. - Исходя из этих сведений уполномоченные органы стран ЕАЭС должны будут принять все меры, предусмотренные национальным законодательством, по предупреждению и пресечению выпуска в обращение такой продукции".

Проект документа направлен в государства - члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур.

Совет ЕЭК утвердил также новые типовые схемы оценки соответствия, которые определяют общее законодательство союза в этой сфере и являются согласованной основой для пересмотра техрегламентов ЕАЭС.

"Типовые схемы устанавливают единые для всех стран ЕАЭС правила проведения оценки соответствия (сертификации, декларирования и государственной регистрации) продукции требованиям союзных технических регламентов, - отметили в пресс-службе. - Они детально описывают весь процесс - от подачи заявителем заявки и ее содержания до порядка выдачи (регистрации) документа об оценке соответствия. В типовых схемах также определены порядок хранения доказательственных материалов, послуживших основанием для выдачи (регистрации) документов об оценке соответствия, единые условия и порядки приостановления, прекращения действия документов об оценке соответствия, выдачи их дубликатов и замены на новые без проведения повторной оценки".

Согласно договору о ЕАЭС формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в техрегламентах на основе типовых схем. В этой связи реализация положений документа предусматривается посредством внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС. "Таким образом, принятый документ гарантирует предпринимателям, что процедуры, установленные на его основе в техрегламентах, будут равнозначны и результаты проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС - сопоставимы", - резюмировали в ЕЭК.-0-