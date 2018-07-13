Совет ЕЭК поручил доработать договор об общем электрорынке ЕАЭС

13 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поручил доработать договор об общем электрорынке ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК ознакомился с ходом работы по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Также члены Совета рассмотрели вопросы, связанные с разработкой проекта протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в сфере формирования ОЭР Союза. В протоколе определены правовые основы, принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования ОЭР. Члены Совета ЕЭК поручили доработать международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка, исходя из необходимости разделения вертикально-интегрированных структур в электроэнергетике на конкурентные и монопольные виды деятельности, а также конкретизации точек поставки электрической энергии (перехода прав собственности на нее) в правилах торговли".-0-