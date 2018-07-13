Совет ЕЭК поручил разработать модель трансграничного оборота данных в ЕАЭС

13 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поручил Коллегии ЕЭК обеспечить разработку моделей регулирования трансграничного оборота данных в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
"Коллегии ЕЭК поручено обеспечить выработку пакета проектов нормативно-правовых актов, которые позволят сформировать условия нормативно-правового регулирования (стимулирования) в ЕАЭС оборота данных как основы, поддерживающей развитие интеграционных процессов, "экономики данных", цифровых активов, способствующей успешной реализации проектов в рамках цифровой повестки, - отметили в пресс-службе. - Сейчас недостаток регулирования оборота данных ощущается при реализации отраслевых политик, кросс-отраслевых проектов, а также при взаимодействии с третьими сторонами, поскольку вопросы регулирования оборота данных являются сквозными для всех остальных проектов и экономических процессов".-0-
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