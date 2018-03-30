Совет ЕЭК принял допмеры по защите от ввоза в ЕАЭС продукции, зараженной сельхозвредителями

Во время заседания. Фото с сайта ЕЭК

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве принял два решения, которые позволят повысить уровень обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности в странах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, утверждены изменения в единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинным продукции и объектам на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, а также в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. "Актуализированные документы помогут предотвратить проникновение в союз более полусотни вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе таких опасных, как красношейный усач, томатный трипс, земляничный почкоед, восточная фруктовая муха, коричнево-мраморный клоп, - пояснили в ЕЭК. - Основной вред красношейный усач, например, наносит семечковым и косточковым культурам. Это насекомое может попасть в ЕАЭС с саженцами декоративных и плодовых пород, древесиной, древесными упаковочными материалами".

Томатный трипс - насекомое крошечного размера, распространенное в Африке, ряде стран Азии, в Северной и Южной Америке, Океании, также может нанести огромный ущерб сельскому хозяйству. Быстро размножаясь, трипс уничтожает помидоры, кукурузу, огурцы, салат, лук, подсолнечник, многие цветочные культуры.

Решения Совета ЕЭК помогут предотвратить проникновение и распространение этих и других опасных вредителей на территориях государств союза, отметили в пресс-службе.-0-