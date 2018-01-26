Совет ЕЭК принял правила выращивания, сбора, обработки и хранения лекарственного растительного сырья

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве принял правила надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Нормы документа распространяются в том числе на лекарственное растительное сырье, выращенное по правилам органического производства, а также на заготовку дикорастущих лекарственных растений", - отметили в ЕЭК.

Применение правил позволит сформировать в государствах союза единый подход в обращении с сырьем на этапах его выращивания, сбора и хранения. Правила гармонизированы с руководством по надлежащей практике культивирования и сбора исходных материалов растительного происхождения Европейского агентства по лекарственным средствам.

В документе содержится минимальный перечень требований к помещениям для обработки и хранения лекарственного растительного сырья, к оформлению документации на собранное или заготовленное сырье, которое позволяет проследить его историю культивирования (заготовки). В отдельном разделе оговариваются требования, которые должны быть прописаны в договорах при закупке сырья производителем растительных лекарственных средств.

"В частности, помещения, в которых происходит обработка собранного лекарственного растительного сырья, должны быть чистыми и вентилируемыми, - пояснили в ЕЭК. - Содержание сельскохозяйственных животных в таких помещениях не допускается. Должна быть обеспечена защита собранного сырья от птиц, насекомых, грызунов и домашних животных. Здания, в которых обрабатывается лекарственное растительное сырье, должны иметь отделенные от производственных помещений гардеробные и туалеты с возможностью мытья рук".

Правила предусматривают создание эффективной системы обеспечения качества лекарственного растительного сырья, в том числе за счет установления стандартов и правил, которые позволят гарантировать безопасность потребителей, обеспечить раздельное хранение различных растений и избежать нанесения вреда окружающей среде.-0-