Совет ЕЭК продлил действие нулевой пошлины на полиэтилен для покрытия труб

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве принял решение продлить действие нулевой ставки таможенной пошлины на полиэтилен для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данная мера действует с 1 января по 30 сентября 2018 года включительно. "Ранее нулевая пошлина была установлена решением Совета ЕЭК с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно", - напомнили в пресс-службе.

Полиэтилен для труб большого диаметра применяется при производстве стальных сварных труб, предназначенных для строительства трубопроводов, в том числе магистральных газо-, нефте-, и нефтепродуктопроводов. Доля полиэтилена в себестоимости готовой продукции составляет около 7%.

"Производственные мощности предприятий стран Евразийского экономического союза в настоящее время недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса на этот товар, - отметили в ЕЭК. - В 2018 году потребность российских производителей труб большого диаметра в импортном полиэтилене составит не менее 25% (более 20 тыс. т) совокупной потребности производителей труб в этом материале. Основными потребителями в России являются ПАО "Трубная металлургическая компания", АО "Объединенная металлургическая компания", ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО "Северсталь".

Обнуление таможенной пошлины позволит снизить себестоимость российских труб большого диаметра за счет снижения затрат при приобретении импортного полиэтилена, а также повысить конкурентоспособность производителей этого вида продукции.-0-