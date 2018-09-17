Совет ЕЭК продлил действие нулевой ввозной пошлины на двигатели для ОАО "БелАЗ"

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие нулевой ввозной пошлины на двигатели внутреннего сгорания, используемые для производства карьерных самосвалов в ОАО "БелАЗ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

До 30 сентября 2019 года продлен срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелей или полудизелей) для сборки моторных транспортных средств с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 18 тыс. 500 куб.см, мощностью не менее 500 кВт.

Ранее ставка была снижена решениями Совета ЕЭК с 5% до 0% на период с 3 октября 2014 года по 30 сентября 2018 года включительно.

"Продление срока действия меры позволит потребителям карьерной техники продолжить приобретать самосвалы по более низким ценам за счет снижения стоимости импортных двигателей, аналоги которых не производятся в союзе, - подчеркнули в ЕЭК. - Это решение поможет в первую очередь белорусскому ОАО "БелАЗ" сохранить благоприятные условия для развития, поддержит его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. БелАЗ является одним из крупнейших в мире и единственным в СНГ производителем карьерной техники. Предприятию принадлежит около 30% мирового рынка карьерных самосвалов".

В ЕЭК добавили, что создание условий для роста объемов производства в ОАО "БелАЗ" приведет к мультипликационному эффекту - увеличению производства и занятости в смежных отраслях промышленности на территории ЕАЭС.-0-