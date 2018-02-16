Совет ЕЭК продлил действие нулевой ввозной пошлины на терефталевую кислоту и ее соли

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве принял решение продлить срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей по 31 декабря 2019 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ранее ставка была снижена с 5% до 0% решением Совета ЕЭК на период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года включительно.

"Терефталевая кислота является сырьем для производства полиэтилентерефталата, который в свою очередь используется при изготовлении преформ для пластиковых бутылок, пленок и упаковочной тары в текстильной и пищевой промышленности, - пояснили в ЕЭК. - Единственным производителем терефталевой кислоты в ЕАЭС является ООО "Полиэф", расположенное в Башкортостане. Мощности предприятия позволяют производить 270 тыс. т вещества в год. При этом в 2016 году совокупный объем ее потребления в странах союза составил порядка 500 тыс. т. В связи с этим продление срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины окажет поддержку конечным производителям и повысит их конкурентоспособность".

Основные потребители терефталевой кислоты - ОАО "Полиэф", ОАО "Сибур-ПЭТФ", ЗАО "Завод новых полимеров "Сенеж", ЗАО "Алко-Нафта", ОАО "Могилевхимволокно".

"В ближайшие годы объемы производства планируется нарастить за счет строительства новых заводов в Татарстане и Кабардино-Балкарии", - добавили в ЕЭК.-0-