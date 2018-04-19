Совет ЕЭК утвердил 49 методов исследования посевных качеств семян сельхозрастений

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень единых методов определения посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, применяемых государствами ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Это решение обеспечит равенство процедур и результатов оценки качества семян в странах ЕАЭС, - отметили в комиссии. - Перечень содержит 49 методов, установленных межгосударственными стандартами, и охватывает все виды исследований посевных качеств семян сельхозрастений - зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, овощных, бахчевых культур, а также картофеля и винограда. Например, в него вошли методы по отбору проб, определению чистоты и отхода, жизнеспособности, всхожести, подлинности, влажности, зараженности болезнями, заселенности вредителями и другие".-0-