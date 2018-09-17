Совет ЕЭК утвердил дорожные карты по реализации торговых соглашений с Ираном и Китаем

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил дорожные карты по реализации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Оба соглашения были подписаны на Астанинском экономическом форуме 17 мая, - напомнили в пресс-службе. - После этого ЕЭК разработала перечни мероприятий, которые должны обеспечить техническую подготовку к вступлению документов в силу и стать отправной точкой для реализации встроенной повестки соглашений в различных сферах".
Планируется, что до конца текущего года Высший Евразийский экономический совет примет решения об обязательности дорожных карт для ЕАЭС.
"Приоритетными направлениями в отношениях с Китаем являются отраслевое сотрудничество, а также взаимодействие по снижению нетарифных барьеров в отдельных областях. О полноформатном соглашении с Ираном планируется договориться в течение трех лет, в перспективе оно охватит практически всю товарную номенклатуру", - добавили в ЕЭК.-0-
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