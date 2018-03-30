Совет ЕЭК утвердил концепцию Евразийской сети трансфера технологий

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве утвердил концепцию создания и функционирования Евразийской сети трансфера технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Создание Евразийской сети трансфера технологий сформирует в Евразийском экономическом союзе эффективную инновационную инфраструктуру, обеспечит организационную поддержку передовых форм сотрудничества государств союза, повысит уровень инновационной активности предприятий, обеспечит конкурентоспособность промышленной продукции", - отметили в ЕЭК.

В соответствии с концепцией Евразийская сеть трансфера технологий станет площадкой, которая позволит устанавливать бизнес-контакты и обмениваться технологиями. В нее войдут заинтересованные промышленные предприятия, научные организации, высшие учебные заведения, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, а также представители малого бизнеса, заинтересованные в передаче, внедрении и адаптации существующих знаний, результатов научных исследований, новых технологий и разработок.

"Евразийская сеть трансфера технологий даст возможность промышленникам ЕАЭС не только получить доступ к передовым разработкам, но проконсультироваться по вопросам проведения технологического аудита и применения законодательства по вопросам трансфера технологий, - добавили в ЕЭК. - При разработке концепции изучен лучший мировой опыт создания и развития подобных сетей. В документ включены согласованные принципы, форматы и механизмы взаимодействия и функционирования в рамках сети. В концепции также заложена возможность создания специализированной платформы для поиска и обмена информацией, технологиями и перечнями высокотехнологичного оборудования".-0-