Совет ЕЭК утвердил новые правила определения страны происхождения товаров

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил новые правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Теперь в отдельных случаях страна-производитель может быть определена по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость, - пояснили в ЕЭК. - Это минимизирует число ситуаций, когда происхождение продукции определить невозможно, а применение электронных систем верификации происхождения позволит декларантам в определенных случаях не предоставлять документ о происхождении товара на бумажном носителе в таможенный орган".

Правила устанавливают критерии и особенности определения страны происхождения товаров, ввозимых в союз, а также требования к документальному подтверждению их происхождения. "В частности, полностью полученными или произведенными в конкретном государстве признаются полезные ископаемые, минеральные продукты и другие природные ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее территориальном море, - отметили в ЕЭК. - К таким товарам отнесена также продукция растительного происхождения, морского рыболовного промысла, полученная от живых животных. Если при производстве продукции используются материалы из других государств, то происхождение товаров определяется на основании одного из двух альтернативных критериев, который участник внешнеэкономической деятельности сможет сам выбрать: по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, который может быть изменен на уровне любого из первых четырех знаков, или по доле стоимости иностранного товара в продукте - его стоимость при переработке или производстве не должна превышать 50% цены готового товара".

Товар не сможет называться происходящим из страны, если на ее территории осуществляются лишь формальные операции: формируется партия продукции, наносятся логотипы или приклеиваются этикетки, осуществляется фасовка товаров в банки.

"Одним из важных новшеств документа стало то, что правила предоставляют максимум возможностей для объективного определения страны происхождения товаров, когда от этого зависит начисление платежей при ввозе, - добавили в пресс-службе. - В отношении продукции, по которой в союзе применяются меры защиты внутреннего рынка, предусмотрена возможность определить происхождение по особым, так называемым остаточным, критериям даже в случае, если основной критерий происхождения не выполняется. Например, страна происхождения может быть определена по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость".

Подтвердить происхождение ввозимых в ЕАЭС товаров можно будет декларацией или сертификатом о происхождении. Правила также предусматривают возможность внедрения электронных систем сертификации и верификации происхождения, что особенно актуально при развитии электронного декларирования товаров и призвано упростить процедуры документального подтверждения и контроля происхождения.

"В целом правила устанавливают прозрачные и предсказуемые условия для участников внешнеэкономической деятельности при сохранении должного уровня государственного контроля за происхождением товаров", - подытожили в ЕЭК.

Новые правила придут на смену документу, принятым межправительственным соглашением в 2008 году. Они будут применяться для всех целей импорта, кроме получения тарифных преференций: по этим вопросам принимаются отдельные документы.-0-