Совет ЕЭК утвердил правила определения происхождения товаров из развивающихся стран

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании утвердил правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Правила будут применяться при ввозе в Евразийский экономический союз товаров, в отношении которых предоставляются тарифные преференции. Такие товары включены в утвержденный Советом ЕЭК перечень.

"Товары признаются происходящими из страны-пользователя преференций в случае, если они полностью получены или произведены в стране или подверглись достаточной переработке, - пояснили в ЕЭК. - Полностью полученными или произведенными признаются природные ресурсы, продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в стране, живые животные, родившиеся и выращенные в стране, продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в стране, и т.п.".

Товар считается переработанным в стране, если стоимость импортных материалов, использованных при переработке, не превышает 50%. "Мойка, чистка, заморозка, разлив, фасовка в банки и тому подобные операции, произведенные в стране, не являются достаточными, чтобы эту страну признали производителем, - отметили в ЕЭК. - Для получения тарифных преференций происхождение товара подтверждается оригиналом сертификата о происхождении либо, в отдельных случаях, декларацией о происхождении товара".-0-