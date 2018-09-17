Совет ЕЭК утвердил техрегламент на природный газ

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Техрегламент устанавливает требования безопасности к горючему природному газу: подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленного и коммунально-бытового назначения; компримированному, подготовленному для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженному после специальной подготовки и используемому в качестве топлива, - пояснили в ЕЭК. - В документе определены в том числе параметры содержания в газе сероводорода, кислорода, диоксида углерода, меркаптановой и общей серы, механических примесей".

В техрегламенте прописаны также правила обращения голубого топлива на рынке ЕАЭС. "В частности, каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации, включая сведения об изготовителе, нормативные и фактические значения показателей газа, результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Также в странах союза унифицируются нормы и стандарты на газ, что обеспечит свободный доступ участников общего рынка газа ЕАЭС к биржевым торгам на товарных рынках государств - членов союза и к национальным газотранспортным системам для беспрепятственной транспортировки газа между союзными странами".

"Принятие техрегламента "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" является важным этапом формирования в союзе общего рынка газа", - подчеркнули в ЕЭК.

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.-0-