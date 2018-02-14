Совет Федерации ратифицировал два белорусско-российских протокола по распределению нефтяных пошлин

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Федерации Федерального собрания России сегодня ратифицировал два белорусско-российских межправительственных протокола, касающихся распределения нефтяных пошлин, передает корреспондент БЕЛТА.
Оба протокола подписаны еще в 2014 году. Ими были внесены изменения в некоторые прежние двусторонние документы по вопросам порядка уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Беларуси за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти.
Документами закреплены договоренности, достигнутые в 2014 году президентами Беларуси и России по сотрудничеству в нефтяной сфере. Согласно им, в частности, все пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных на белорусских нефтеперерабатывающих заводах из российской нефти, перечисляются в бюджет Беларуси. Такой порядок будет действовать до 2024 года.
Данные протоколы уже временно применяются с 1 января 2015 года. Белорусская сторона провела по ним все необходимые ратификационные процедуры. Госдума России ратифицировала документы 9 февраля.-0-
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