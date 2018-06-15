Совет глав администраций СЭЗ планируется учредить в Беларуси

15 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация свободной экономической зоны "Витебск" выступила инициатором создания Совета глав администраций белорусских СЭЗ, учредительное мероприятие которого состоится 21 июня в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель администрации СЭЗ "Витебск" Юлия Миколайчик.

Основной целью совета является создание площадки для выработки единой позиции по совершенствованию законодательства о свободных экономических зонах в сфере налогового регулирования работы резидентов, архитектурной и строительной деятельности, а также таможенного регулирования отдельных операций, пояснила Юлия Миколайчик.

В мероприятии примут участие главы администраций белорусских СЭЗ, представители министерств и ведомств, а также государственных органов Беларуси. По итогам заседания планируется подписать учредительные документы и итоговый протокол, в котором будут изложены выработанные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, направленные на улучшение инвестиционного климата в Беларуси, создания благоприятных условий для работы предприятий на территории СЭЗ. Кроме того, участники совета познакомятся с развитием инфраструктуры СЭЗ "Витебск" и посетят предприятия-резиденты.

В Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон (по одной в каждом областном центре, включая Минск). СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют 37 предприятий с участием инвесторов из 12 стран в таких сферах, как машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и другие. Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-