Совет исполнительных директоров ВБ оценивает в Беларуси реализацию совместных проектов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация представителей Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка находится с визитом в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
Визит приурочен к началу реализации новой рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы, которую Совет исполнительных директоров одобрил 3 апреля 2018 года.
Рамочная стратегия разрабатывалась Группой Всемирного банка в тесном сотрудничестве с правительством и согласуется с приоритетами социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, а также с программой деятельности правительства на 2016-2020 годы.
Деятельность Группы Всемирного банка в рамках стратегии будет направлена на поддержку усилий правительства по улучшению среды для развития частного сектора и повышения эффективности государственных инвестиций, поддержанию высокого уровня человеческого потенциала страны, усилению вклада инфраструктуры в экономический рост и развитие человеческого потенциала, дополняемые межотраслевыми тематическими целями повышения экологической устойчивости, управления изменениями климата и расширения использования механизмов обратной связи о воздействии в целях обеспечения координации в процессе принятия решений и сотрудничества государственного и частного секторов.
Реализация намеченных в рамочной стратегии мероприятий внесет вклад в достижение целей и задач госпрограмм на 2016-2020 годы: "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь", "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь", "Образование и молодежная политика", "Комфортное жилье и благоприятная среда", "Энергосбережение", "Белорусский лес".
Объем кредитной программы Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка) оценивается на уровне около $570 млн в период с 2018 по 2022 финансовые годы.
Помимо этого, объем кредитной программы Международной финансовой корпорации (МФК) оценивается на уровне $90 млн - $120 млн (за счет собственных средств МФК) на период с 2018 по 2022 финансовые годы. Объемы кредитования МФК будут определяться степенью развития частного сектора и запрашиваемыми гарантиями по прямым иностранным инвестициям Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций.
В ходе визита 10 мая состоялась встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с делегацией представителей Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка. Участие в ней принял также министр экономики Владимир Зиновский.
Программой визита предусмотрено посещение 11 мая делегацией ВБ объектов в Минской и Могилевской областях, которые включены в проекты в сфере энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства, финансируемые банком.
12 мая делегация посетит Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр в Минской области.-0-
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