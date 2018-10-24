Совет по промышленной политике на уровне министров создадут в ЕАЭС

24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза сформируют Совет по промышленной политике на уровне министров промышленности государств ЕАЭС. Решение о его создании принято на заседании Консультативного комитета под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александра Субботина, которое состоялось в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Среди основных задач совета - выработка предложений по реализации крупных интеграционных проектов с привлечением средств Евразийского фонда стабилизации и развития, созданию совместных предприятий и кооперационных объединений, включая транснациональные корпорации, проведению странами союза согласованной промышленной политики в области предоставления промышленных субсидий, разработке совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукции государств - членов ЕАЭС на рынки третьих стран, устранению барьеров в промышленной сфере.

"Создание и работа совета имеет исключительно важное значение с точки зрения создания новых среднесрочных стратегических документов, таких как основные направления промышленного сотрудничества стран ЕАЭС", - отметил Александр Субботин.

Одной из тем обсуждения на Консультативном комитете стало интеграционное взаимодействие в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности с созданием профильной рабочей группы высокого уровня. Она будет координировать деятельность уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС по ряду ключевых позиций, связанных с поддержкой участников проектов по импортозамещению и разрешением проблемных вопросов.

"Насыщение внутреннего рынка ЕАЭС собственной продукцией, использование лучших достижений науки и передового опыта, стимулирование конкурентоспособного отечественного производства, трансфер технологий и инноваций, - все это важнейшие направления совместной работы стран союза", - подчеркнул Александр Субботин.

Участники заседания рассмотрели результаты некоторых мониторингов. Результаты мониторинга рынка промышленной продукции в ЕАЭС, по словам министра ЕЭК, свидетельствуют о том, что после существенного сокращения в 2015-2016 годах по итогам прошлого года рынок промышленной продукции союза перешел к наращиванию объемов в стоимостном и физическом выражении. В частности, увеличился объем промышленного производства, возросли объемы взаимной торговли промышленными товарами.

Как отметил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев, успешное развитие кооперационного сотрудничества было обеспечено как за счет увеличения товарооборота между традиционными участниками единого союзного рынка - Беларусью, Казахстаном и Россией, так и за счет вовлечения в производственную кооперацию новых членов союза - Армении и Кыргызстана.

Конечная цель мониторинга - определение конкретных товаров, по которым государства - члены ЕАЭС могут нарастить кооперационное сотрудничество, что позволит сформировать круг заинтересованных в сотрудничестве промышленных предприятий и перейти к реализации кооперационных проектов.

Итогом другого мониторинга стал анализ состояния 689 крупнейших, наиболее значимых промышленных предприятий обрабатывающей промышленности государств ЕАЭС. Документ продолжает совместную работу сторон и ЕЭК, начатую в прошлом году, помогая выявить препятствия при обращении промышленных товаров внутри союзного рынка и при их движении на рынки третьих стран. Мониторинг выявил 12 потенциальных препятствий, по которым ЕЭК начинает работу с целью их устранения.

Что касается мониторинга реализации в государствах союза мероприятий по производству сельхозтехники и комплектующих, то здесь участники заседания также отметили позитивные тенденции. Страны, в частности, активно используют для развития отрасли комплекс финансовых мер и инвестиционных механизмов. "Благодаря этому в 2017 году, например, в Беларуси производство тракторной техники выросло на 27% к 2016 году. В России зафиксировано наращивание объемов производства тракторов на 15%, зерноуборочных комбайнов - на 20%, сельскохозяйственных машин - на 97%. В целом в союзе объемы взаимных поставок сельхозтехники увеличились примерно на 13%", - констатировали в ЕЭК.-0-