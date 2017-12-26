26 декабря, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства начал работу по корректировке Налогового кодекса, сообщил сегодня журналистам председатель совета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит большая работа по переформатированию Налогового кодекса. Мы у себя в Совете по развитию предпринимательства уже начали этим заниматься, рабочая группа в правительстве будет создана в январе 2018 года", - сказал он.

Александр Турчин отметил, что сейчас в Совете по развитию предпринимательства идет работа по привлечению экспертов. "Кроме того, мы уже принимаем первые предложения. До 1 сентября 2018 года документ должен быть готов", - заявил председатель совета.

Он также прокомментировал перспективы развития белорусского бизнеса в следующем году. "Во-первых, тот пакет документов, который был принят в этом году, - серьезный шаг вперед в развитии бизнеса. Во-вторых, сама экономическая ситуация в стране и за ее пределами улучшается - и это видно по тем показателям, которые демонстрирует наша экономика. Так что прогноз самый оптимистичный, но все в наших руках: если не будешь работать - не будет и результатов", - считает Александр Турчин.

По итогам 11 месяцев белорусская экономика приросла на 2,2%. "В этом есть и заслуга предпринимателей, ведь четверть ВВП сейчас - это малый и средний бизнес", - отметил он.-0-