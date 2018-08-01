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Совет по развитию предпринимательства оценил эффективность декрета №7

Экономика 01.08.2018 | 13:01
Улучшение условий ведения бизнеса Новости темы Улучшение условий ведения бизнеса
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства рассказал об эффективности декрета №7 "О развитии предпринимательства", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт совета.

"Позитивные изменения в области законодательно-правовых условий предпринимательской деятельности, предусмотренные декретом №7 и принятыми в его исполнение документами, уже дали определенные результаты", - отметили в совете.

Уведомительный порядок осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности, а также максимальное упразднение административных барьеров обеспечили рост деловой активности - по состоянию на 1 июля уведомления о начале осуществления экономической деятельности подали почти 2,2 тыс. субъектов.

Расширение перечня видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве ИП, обеспечило рост самозанятости населения. По итогам полугодия деятельностью по заявительному принципу занимались почти 26 тыс. физлиц.

Выросло и количество лиц, занимающихся ремесленной деятельностью - на 1 июля текущего года их число увеличилось практически до 10,8 тыс. человек.

Реализация норм указа №345 подтолкнула развитие предпринимательства на селе. За I полугодие льготами и преференциями воспользовались 667 субъектов, в том числе 171 юрлицо и 496 ИП.

В то же время в совете отмечают, что анализ обращений дает основания говорить о том, что целый ряд деловых инициатив не получает практической реализации в результате нерасторопности либо непоследовательной политики местных органов власти. По мнению совета, на местах необходим постоянный продуктивный диалог бизнеса и власти. "Это позволит оперативно реагировать на проблемы частного сектора, нивелировать практику обращений субъектов хозяйствования в республиканские органы госуправления по вопросам, находящимся в компетенции региональной власти", - подчеркнули в совете.

Протоколом поручений главы государства от 8 февраля 2018 года №3 перед облисполкомами и Минским горисполкомом поставлена задача "обеспечить эффективную работу на постоянной основе областных и районных советов по развитию предпринимательства". Цель создания советов - регулярное обсуждение проблемных вопросов и принятие надлежащих мер по их решению. Это должно обеспечить формирование благоприятной для развития частного бизнеса законодательно-правовой среды, создать условия для количественного и качественного роста данного сектора экономики.

За последние семь лет количество организаций - субъектов МСП увеличилось на 20,5% и составило на 1 января 2018 года 110 тыс., количество ИП увеличилось на 7,6% и составило 236 тыс. Удельный вес субъектов МСП в основных экономических показателях также увеличился, хоть и не столь значительно: доля в ВВП выросла по сравнению с 2011 годом на 1,5 процентного пункта и составила на 1 января 2018 года 24,7%, в численности занятых - на 2,4 процентного пункта (до 33,5%).-0-

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декреты, предприниматели
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