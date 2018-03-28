Совет по развитию предпринимательства предлагает обсудить проект изменений в указ №488

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства опубликовал проект изменений в указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт совета.

В конце прошлого года Советом по развитию предпринимательства была подготовлена и направлена в Администрацию Президента записка, содержащая анализ практики применения указа от 23.10.2012 года №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств".

"На основе анализа правоприменительной практики были сделаны выводы о необходимости корректировки указа в целях обеспечения защиты добросовестных субъектов предпринимательской деятельности, ограничения срока ретроспективного применения его норм, а также обеспечения реализации принципа презумпции невиновности субъектов при осуществлении проверок их деятельности контролирующими органами", - говорится в сообщении.

Для подготовки проекта соответствующих изменений была сформирована рабочая группа, включающая представителей исполнительной и судебной власти, органов государственного контроля и надзора, делового сообщества.

Подготовленный в результате проект изменений в указ №488 вынесен на широкое обсуждение всех заинтересованных.-0-