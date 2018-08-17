Совет по развитию предпринимательства предложил создать единый ресурс с информацией о доходах граждан

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства предложил сформировать единый централизованный ресурс, концентрирующий информацию о доходах граждан из различных источников, сообщили БЕЛТА в совете.

С 1 января 2019 года организации и ИП должны будут предоставлять в налоговую сведения о доходах физлиц, включая вознаграждения по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, расчеты с учредителями и иные доходы. Кроме того, предусматривается, что организации и ИП должны будут представлять данные о займах, кредитах, подоходный налог из которых уплачивается за счет средств этих организаций и ИП. Это предусмотрено указом от 29 августа 2016 года №332 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий".

"Предоставление столь широкого спектра персональных данных потребует значительных затрат времени и наличия специального персонала, а, следовательно, повлечет значительные финансовые издержки", - отметили в Совете по развитию предпринимательства.

Более того, индивидуальные сведения о некоторых выплачиваемых нанимателем доходах уже представляются в различные госорганы, в частности, в Фонд социальной защиты населения Минтруда. "Поэтому параллельное представление одной и той же информации в различные адреса не просто экономически нецелесообразно, но даже абсурдно", - считают в совете.

В связи с этим Совет по развитию предпринимательства подготовил и направил в Совет Министров обращение, в котором изложена целесообразность формирования единого централизованного ресурса, концентрирующего информацию о доходах граждан из различных источников. Эта информация могла бы использоваться различными госорганами для формирования сводных данных в любом разрезе, не создавая дополнительной нагрузки для субъектов хозяйствования.

По мнению совета, формирование такого информресурса обеспечит возможность накопления, хранения и получения актуальных и репрезентативных данных, необходимых для выработки и реализации различных социально-экономических проектов и программ.

В ответ на обращение 15 августа заместителем премьер-министра Анатолием Калининым поручено Министру труда и социальной защиты, министру по налогам и сборам, министру жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть представленные предложения с участием заинтересованных и до 1 сентября принять согласованные решения.-0-