Совету ЕЭК представили архитектуру системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация архитектуры системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе состоялась сегодня в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Представленная информационная система создана в первую очередь для обеспечения соблюдения прозрачности прохождения таможенных процедур, что является одним из приоритетов нашей совместной работы, - сказал председательствовавший на заседании первый вице-премьер России Игорь Шувалов. - Мы рассчитываем на активное сотрудничество со всеми странами Евразийского экономического союза в этой сфере".

Члены Совета ЕЭК договорились об осуществлении пилотных проектов по прослеживаемости товаров в странах союза. Речь идет о проектах по маркировке и прослеживаемости товаров на базе цифровой платформы товаров ЕАЭС в рамках одной товарной группы и проектах по мониторингу транзитных перевозок через территорию государств ЕАЭС автомобильным и железнодорожным транспортом с использованием навигационных пломб (интеллектуальных трекеров).

"Одной из целей наших пилотных проектов по прослеживаемости товаров является создание более комфортных условий для бизнеса, ускорение обслуживания транзита", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. После реализации пилотных проектов станет понятно, какие системы можно будет имплементировать в странах ЕАЭС для обеспечения прослеживаемости. За счет общей архитектуры должно быть обеспечено сопряжение национальных проектов по прослеживаемости товаров.-0-