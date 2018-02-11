11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советы по развитию предпринимательства появятся в каждой области Беларуси. Об этом сообщил председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В протоколе, подписанном Президентом, есть поручение создать в каждой области и в каждом районе Советы по развитию предпринимательства. Если не в онлайн-режиме, то в режиме "день - через день" мы должны прослеживать, какие проблемы возникают у бизнесменов в ходе реализации норм декрета №7. Важен постоянный диалог власти и бизнеса", - сказал Александр Турчин.

Создание Советов по развитию предпринимательства, по его словам, даст серьезный толчок развитию бизнеса и снимет большое количество проблем. "Надеюсь, что эти советы будут сформированы не по формальному принципу. В них войдут представители и крупного бизнеса, и индивидуальные предприниматели. Возглавят их уважаемые в этой среде люди. В течение ближайших двух месяцев мы должны эту работу завершить", - подчеркнул Александр Турчин.-0-

Изменения в указ о лжепредпринимательстве могут быть внесены на рассмотрение Президента до конца февраля Александр Турчин отметил, что решается задача о снятии всех вопросов касательно проблемы лжепредпринимательства и разработки соответствующего пакета документов.