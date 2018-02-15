15 февраля, Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. Совместная коллегия Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России пройдет в марте. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместная коллегия пройдет во второй или третьей декаде марта", - сказал Алексей Богданов. Он добавил, что место проведения еще не определено.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода пояснил, что на коллегии будут обсуждаться балансы поставок сельхозпродукции. "Кроме того, будут обсуждаться дорожная карта по открытию белорусских предприятий, которые находятся под временными ограничениями, и создание селекционно-гибридных центров. Это три основных вопроса", - подчеркнул он.-0-