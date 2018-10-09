Совместное обувное предприятие с участием "Марко" создается в Узбекистане

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане создается совместное обувное предприятие с участием СООО "Марко" (Витебск). Подписаны соответствующие учредительные документы, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Узбекистане.

В диппредставительстве рассказали, что документы были подписаны на полях ІХ Международной выставки UzCharmExpo "Кожа, обувь, одежда и аксессуары" и ІІІ Международной выставки MaxsusExpo "Спецобувь и средства индивидуальной защиты" в Ташкенте. С белорусской стороны в церемонии подписания принял участие генеральный директор белорусской компании Николай Мартынов.

Оба мероприятия посетил посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Он встретился с вице-премьером, сопредседателем белорусско-узбекской комиссии по двустороннему сотрудничеству Нодиром Отажоновым.

На экспозиции представлены стенды СООО "Марко" и ОАО "Минское производственное кожевенное объединение".

Выставка проходит в столице Узбекистана с 9 по 11 октября. Ее организатором является узбекская ассоциация "Узчармсаноат". Мероприятие объединяет производителей и дистрибьюторов кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции различных ценовых категорий из 20 стран.-0-

Фото посольства Беларуси в Узбекистане