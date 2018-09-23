23 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Совместное с Беларусью обувное предприятие будет построено в Узбекистане в 2019 году, сообщил сегодня в программе "Неделя" на СТВ генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко" Николай Мартынов.

Соглашение на строительство нового обувного предприятия подписано на полях официального визита в Узбекистан Президента Беларуси. "К концу 2019 года должны его ввести в строй, сейчас занимаемся регистрацией, проектированием, подбором оборудования", - отметил гендиректор "Марко". Технология обувного производства на будущем предприятии будет белорусской.

Николай Мартынов рассказал также о ходе модернизации Витебского мехового комбината. Сейчас идет госприемка, в октябре состоятся технические испытания. Официальное открытие запланировано к 7 ноября. Ожидается, что на полную производственную мощность комбинат выйдет в 2019-2020 году.

Комплекс унитарного производственного предприятия "Витебский меховой комбинат" включает четырехэтажный производственный корпус, где будет осуществляться выделка и пошив готовых изделий, склады сырья, крупногабаритных и химических материалов, очистные сооружения, административно-бытовой корпус, котельную. Модернизация и реконструкция предприятия ведется с 2015 года по указу Президента от 14 октября 2013 года №467. Общий объем инвестиций составил около $30 млн. Мощности предприятия рассчитаны на годовую переработку 300 тыс. шкур овчины и 250 тыс. шкур пушнины, а также изготовление порядка 20 тыс. верхних изделий и 25-30 тыс. единиц шапок и прочих изделий малой формы. Численность трудового коллектива составит около 500 человек.-0-