Совместное с "Белкоммунмашем" производство может появиться в Будапеште

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-венгерское предприятие с участием ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" может появиться в Будапеште. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Со стороны мэра Будапешта Иштвана Тарлоша был проявлен интерес к сотрудничеству в транспортной сфере. Ранее он посетил предприятие "Белкоммунмаш", высоко оценил продукцию. На предприятие планируется направить рабочую группу с венгерской стороны, чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия непосредственно в Будапеште", - сказал Александр Крепак.

Ожидается, что детально этот вопрос председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и Иштван Тарлош обсудят на встрече 20 апреля во время проведения Дней Минска в Будапеште (19-22 апреля).

По словам Александра Крепака, опытная эксплуатация электробусов "Белкоммунмаша" в Минске и некоторых российских городах становится хорошей рекламой продукции. Внедрение экологичного вида общественного транспорта получает положительные отзывы. "Например, Санкт-Петербург после определенного опыта эксплуатации готов рассматривать вопрос о приобретении нескольких единиц для включения такого вида транспорта в городскую инфраструктуру", - добавил он.

"Планируется большой бизнес-форум в Венгрии, на котором наши предприятия презентуют свою продукцию и возможности. Нам есть что показать. Одновременно будет выставлен павильон на весенней ярмарке", - отметил Александр Крепак. Во время Дней Минска в Будапеште предусмотрен обмен опытом в вопросах ведения городского хозяйства. Это переговоры с компанией Аlbacom о реализации проекта "Умный город", который включает установку сенсоров для измерения данных о потреблении водных и энергетических ресурсов, контроль уличного освещения, сенсорные системы парковок, "умное" обращение с отходами. Намечено посещение Центральной водоочистной станции Будапешта и диспетчерского центра метрополитена венгерской столицы. "Протяженность их метро - 37,6 км, состоит из 52 станций. У нас при почти такой же протяженности 29 станций. Потому нам очень интересно ознакомиться с инфраструктурой местного метрополитена", - пояснил Александр Крепак. Он выразил уверенность, что во время Дней Минска в Будапеште кроме ознакомления с реализацией проектов по заключенному в 2016 году соглашению будет много возможностей для изучения новых направлений взаимодействия.-0-