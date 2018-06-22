Совместные пилотные проекты дадут толчок развитию отношений Беларуси и Вьетнама - Семашко

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешная реализация совместных пилотных проектов даст толчок развитию отношений между Беларусью и Вьетнамом. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на 14-м заседании белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко

"Сегодня Беларусь и Вьетнам переживают принципиально новый этап торгово-экономических отношений в связи с подписанием соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом и - что касается отношений непосредственно с Беларусью - протокола по вопросам промышленной сборки во Вьетнаме моторных транспортных средств. Соглашение и протокол открывают новые возможности, которые могут поспособствовать наращиванию товарооборота, - сказал Владимир Семашко. - С вьетнамской стороной сошлись во мнении, что старт развитию отношений надо положить посредством успешных совместных пилотных проектов, которые приведут в итоге к результату. Надо изучать законодательство, возможности работы для бизнеса и т.д.".

Во время заседания

Во время заседания

Во Вьетнаме строится завод "МАЗ-Азия", первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию в сентябре. "На уровне вьетнамского правительства принято окончательное решение о предоставлении совместному предприятию по сборке автомобилей МАЗ адаптационного периода сроком 18 месяцев к новому законодательству. Это позволит СП работать в абсолютном соответствии с законодательством Вьетнама. Думаю, что оно будет работать успешно", - отметил вице-премьер.

Министр промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Чан Таун Ань

Чан Таун Ань и Владимир Семашко

Он также проинформировал, что планируется подписание соглашения по созданию во Вьетнаме совместного предприятия по производству молочных продуктов из белорусского сырья.

Министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань отметил, что между двумя странами установилась долголетняя дружба. "Сложившиеся политико-дипломатические отношения между госорганами наших стран открывают возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества по многим отраслям", - добавил он.-0-

Фото Рамиля Насибулина