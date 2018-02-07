Совмин Беларуси одобрил проект соглашения с Латвией о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проект соглашения с правительством Латвии об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 3 февраля 2018 года №92, опубликованном сегодня на
Документ одобрен в соответствии со ст.5 закона "О международных договорах Республики Беларусь". Соглашение выступает в качестве основы для проведения переговоров. В ходе переговоров разрешено при необходимости вносить в проект соглашения изменения и (или) дополнения, не имеющие принципиального характера.
Также поручено подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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