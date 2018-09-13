Совмин Беларуси определил ответственных за реализацию кредитного соглашения с КНР на 2,5 млрд юаней

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 2,5 млрд юаней. Соответствующее постановление Совета Министров от 11 сентября 2018 года №657 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет о кредитном соглашении о предоставлении льготного правительственного кредита для реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (второй этап) в сумме 2 540 млн китайских юаней. Банком-агентом по обслуживанию кредита определен Белагропромбанк. Председатель правления или его замы уполномочены оформлять и подписывать документы, связанные с выборкой по кредиту.

Реализует инвестпроект Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Контроль за процессом возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а за целевым использованием и своевременным погашением кредита и уплатой процентов - на Белагропромбанк, Минсельхозпрод и Минфин. Персональную ответственность за реализацию проекта, целевое использование и своевременное погашение кредита будут нести директор БНБК и министр сельского хозяйства и продовольствия.

В свою очередь Минфину поручено рассчитываться по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего госдолга.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, льготный правительственный кредит КНР Беларусь привлечет в 2019-2024 годах сроком на 15 лет. Соответствующее кредитное соглашение было заключено между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая. Для реализации первого этапа инвестпроекта Беларусь привлекла 1,75 млрд юаней.-0-