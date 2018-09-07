Совмин одобрил проект договора с Узбекистаном о социально-экономическом сотрудничестве

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект договора между правительствами Беларуси и Узбекистана о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 6 сентября 2018 года №642, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Совет Министров уполномочил Министерство иностранных дел на проведение переговоров по проекту договора, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. МИД также уполномочен на подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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