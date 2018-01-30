Совмин одобрил проект меморандума о взаимопонимании с ЕБРР по предприватизационной подготовке "Криницы"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проект меморандума о взаимопонимании с ЕБРР по предприватизационной подготовке ОАО "Криница". Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 25 января 2018 года №61, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, одобрен проект меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно предприватизационного содействия ОАО "Криница" в качестве основы для проведения переговоров.

"Белгоспищепром" уполномочен на проведение переговоров по проекту меморандума, ему разрешено при необходимости вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, концерн уполномочен на подписание документа при достижении договоренности.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, ОАО "Криница" - одно из трех предприятий, предприватизационной подготовкой которого планирует заниматься ЕБРР. Подписание меморандума о взаимопонимании станет своего рода отправной точкой этой подготовки.

ОАО "Криница" - крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли в Беларуси. С 1975 года "Криница" выпускает пиво, квас, безалкогольные напитки и пищевые концентраты. Пиво и квас компании экспортируются в 15 стран на четыре континента.-0-