Совмин одобрил проект международной техпомощи по укреплению Нацбанка Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", соответствующее решение содержится в постановлении правительства №155 от 26 февраля 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Национальному банку поручено обеспечить координацию и эффективный контроль за реализацией проекта.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, проект "Твининг" - "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", финансируемый Европейским союзом, будет реализовываться Нацбанком совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы в 2018-2019 годах. Банки-партнеры будут делиться передовым опытом, способствовать внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка. Бюджет - 1,15 млн евро. Проект предполагает шесть компонентов: платежные системы, финансовая стабильность, банковский надзор, управление финансовым риском, защита потребителей финансовых услуг, информационная политика.-0-