Совмин определил перечень республиканских госнужд на 2018 год

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для этих нужд на 2018 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1047, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

В перечень республиканских государственных нужд включены поставки (закупки) сельскохозяйственной продукции и сырья, лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги, картона и отходов стекла.

Государственными заказчиками по поставкам сельскохозяйственной продукции и сырья определены Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Минский горисполком (для нужд Минска), концерн "Белгоспищепром", Министерство внутренних дел, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности. До 1 апреля 2018 года госзаказчики обязаны обеспечить заключение договоров поставки товаров.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2017 году и закупаемую для госнужд, а также совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки собственных средств организаций-заготовителей и кредитов банков.

Облисполкомам рекомендовано совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия обеспечить финансирование закупки сельскохозяйственной продукции заготовителями, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, в том числе путем применения неденежных форм расчетов в соответствии с законодательством.

Кроме того, должны быть приняты безусловные меры по поставке заготовителям сельскохозяйственной продукции урожая 2017 года в счет выданных на эти цели авансов.

Постановление вступает в силу с 19 января 2018 года.-0-