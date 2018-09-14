Совмин определил победителей конкурса "Предприниматель года"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил победителей национального конкурса "Предприниматель года". Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 13 сентября 2018 года № 667, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

По результатам конкурса победителями в номинации "Успешный старт" стали индивидуальный предприниматель Евгений Черневич (Гродненская область), ООО "Инженерное сопровождение" (Минск), ООО "ПроБелТах" (Брест), ООО "Хэппи Стаил Кофе" (Витебск), частное унитарное предприятие по оказанию услуг "СпецЭкоКлининг" (Могилевская область).

Победителями в номинации "Стабильный успех" названы белорусско-российское совместное предприятие "АЗСИНДУСТРИЯ" (Минск), ИООО "Мебелаин" (Могилевская область), производственно-торговое унитарное предприятие "САРИЯ" (Брестская область), ООО "Белэкотехника" (Минская область), ООО "Инстинктулс" (Гродно), ООО "КимаБел" (Витебская область), Туровский молочный комбинат (Гомельская область).

В номинации "Эффективный бизнес в сфере производства" отмечены ОДО "Рубикон" (Могилевская область), ООО "Белфомсервис" (Минская область), ООО "Блюминг" (Минск), ООО "ТехноХимРеагентБел" (Гродно), унитарное производственное предприятие "Верхний луг" (Витебская область), фермерское хозяйство "Ольшаны" (Брестская область), частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Форвардер" (Гомельская область).

Лучшими в номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг" стали индивидуальный предприниматель Виталий Сиваков (Гродно), ОДО "Белэкс-Логистик" (Гомель), ООО "Завет" (Стародорожский район, Минская область), ООО "Реал эстет" (Могилевская область), ООО "Созвездие независимых репетиторов "100 баллов" (Минск), частное рекламно-производственное унитарное предприятие "Рекламное агентство "Оранжевый дельфин" (Брестская область), частное транспортное унитарное предприятие "Шутранс" (Витебская область).

Принято также решение наградить дипломом "Ганаровы прадпрымальнiк" белорусско-российское совместное предприятие "АЗСИНДУСТРИЯ", признанное победителем по итогам проведения национального конкурса "Предприниматель года" в 2017 и 2018 годах.-0-