Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил порядок распределения субвенций на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения. Такая информация размещена на сайте Национального центра правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Порядок финансирования закреплен постановлением Совмина от 4 июля 2018 года №520. Субвенции, передаваемые из бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска, распределяются пропорционально потребности в средствах.

Предполагаемый объем финансирования рассчитывают облисполкомы и Минский горисполком исходя из прогнозируемой численности безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, заявок нанимателей.

Средства направляются на помощь в организации предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, при переселении в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы, на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации безработных и иных категорий граждан, компенсации нанимателям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду.

Кроме того, будут профинансированы мероприятия по адаптации инвалидов к трудовой деятельности; содействию безработным в приобретении опыта практической работы; организации оплачиваемых общественных работ; временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время; содействию в трудоустройстве безработным из числа освобожденных из исправительных учреждений.

Будут обеспечены компенсация согласно заявкам нанимателей затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов; выплата пособий по безработице безработным гражданам и стипендий в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов; выплата пособий на погребение в случае смерти безработных или их детей; оказание материальной помощи безработным, членам их семей, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов; выплата пособий по беременности и родам безработным гражданам и доплат к ним.

Облисполкомы, Минский горисполком до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году, в целях распределения субвенций должны представлять в Министерство труда и социальной защиты информацию о потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-