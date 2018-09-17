Совмин определил правила продажи невостребованного госжилья в сельской местности

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 13 сентября 2018 года №633 утвердил положение о порядке продажи жилых помещений, расположенных в сельской местности и находящихся в собственности Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Жилые помещения могут быть проданы при условии: их невостребованности в течение 6 месяцев подряд и более в качестве жилых помещений коммерческого использования, жилых помещений социального пользования, специальных жилых помещений; письменного отказа местных исполнительных и распорядительных органов от приобретения таких жилых помещений в коммунальную собственность.

Действие положения не распространяется на продажу жилых помещений, расположенных (располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции), дату приобретения) в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, построенных (реконструированных), приобретенных, в том числе с господдержкой, сельхозорганизациями.

Положением также определены госорганы и организации, которые принимают решения о продаже незаселенных жилых помещений на селе; порядок и сроки извещения нуждающихся в улучшении жилищных условий о наличии невостребованного жилфонда и стоимости отчуждаемых объектов; порядок продажи жилых помещений нуждающимся, сроки заключения договоров купли-продажи, порядок и сроки оплаты стоимости жилых помещений и перечисления средств в республиканский бюджет.

Принятым документом также внесены изменения и дополнения в постановление Совмина от 17 ноября 2010 года №1695 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2010 года №388". В частности, скорректировано утвержденное этим постановлением положение о порядке продажи жилых помещений государственного жилфонда на аукционе путем включения норм, касающихся продажи на аукционе невостребованного жилья в сельской местности. Его можно выставить на аукцион при отсутствии в госоргане (организации) лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо их отказе от покупки жилья.

Кроме того, положение дополнено главой, которая определяет порядок продажи жилых помещений с применением понижающего шага аукциона и порядок проведения таких аукционов. Определены получатели денежных средств от продажи жилых помещений, в том числе на аукционе, а также сроки их перечисления.

Наряду с этим изменен порядок подготовки проектов решений о распоряжении жилыми помещениями республиканского жилфонда. Согласовывать сделки по передаче жилых помещений без перехода права собственности, отчуждению объектов на возмездной и безвозмездной основе в коммунальную собственность будут комитеты государственного имущества областных (Минского городского) исполнительных комитетов. Ранее эти функции были у Госкомимущества.

Постановление вступает в силу c 17 сентября.-0-