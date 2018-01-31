Совмин предоставит Беларусбанку гарантии в погашении остатка задолженности по кредитам БПХО

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предоставит ОАО "АСБ Беларусбанк" гарантии в погашении остатка основного долга по кредитам, выданным ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 января 2018 года №83, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, речь идет о кредитах, которые выданы в соответствии с указом от 25 апреля 2012 года №205 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", сроки погашения которых продлены в соответствии с указом от 28 декабря 2017 года №465 "Об ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение".

Министерству финансов поручено оформить указанные гарантии.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Документ вступает в силу со дня его принятия.-0-