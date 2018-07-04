Совмин расширил перечень юрлиц, которым можно производить оригинальные алкогольные напитки

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 29 июня 2018 года №511 изменен перечень юридических лиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, утвержденный постановлением правительства от 3 декабря 2005 года №1376, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.
В него дополнительно включены общества с ограниченной ответственностью "Дедова корчма" (по деятельности на территории кафе "Дедова корчма"), "Трест и К" (по деятельности на территории ООО "Трест и К" в Минском районе), а также совместное закрытое акционерное общество "Энерго-Оил“ (по деятельности на территории филиала "Сябры").
Перечень утвержден в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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