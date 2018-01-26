Совмин согласовал Банку развития выдачу в 2018 году кредитов на автодороги до Br100 млн

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало ОАО "Банк развития Республики Беларусь" выдачу в 2018 году кредитов на финансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог на общую сумму до Br100 млн. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 25 января 2018 года №65, сообщили БЕЛТА в белорусском правительстве.

Документом определено, что кредиты будут выданы с уплатой процентов за пользование ими в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 процентный пункт.

Согласно документу, кредиты получат коммунальные проектно-ремонтно-строительные унитарные предприятия "Витебскоблдорстрой", "Гомельоблдорстрой", "Гроднооблдорстрой", а также коммунальные унитарные предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог "Минскоблдорстрой", "Могилевоблдорстрой" и "Брестоблдорстрой".-0-