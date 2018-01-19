Совмин согласовал выдачу в 2018 году кредитов для строительства второй взлетно-посадочной полосы

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 17 января 2018 года №34 согласовал ОАО "Банк развития Республики Беларусь" выдачу в 2018 году кредитов РУП "Национальный аэропорт Минск" для реализации инвестиционного проекта по строительству второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения. Документ опубликован сегодня на
Постановлением также определены суммы выделяемых кредитов - они не должны превышать $52,17 млн и 10,9 млн евро. Уплата процентов за пользование установлена в 7,05% годовых. Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.
Также документом установлено, что уплата процентов за пользование кредитами в 2018 году производится следующим образом: 65% от суммы - за счет средств республиканского бюджета, 35% - за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.-0-
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