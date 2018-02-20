Совмин уточнил ответственных за сотрудничество с иностранными государствами для роста экспорта

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило перечень стран, за которыми закрепляются высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганизаций, а также руководители загранучреждений и другие должностные лица для обеспечения наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2018 года №129 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Василий Жарко помимо развития сотрудничества с Кубой, Мексикой и Эстонией будет отвечать за взаимодействие с ЮАР. Вьетнам будет в списке стран, закрепленных за вице-премьером Владимиром Семашко.

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный будет ответственным за сотрудничество со Словенией, министр связи и информатизации Сергей Попков - с Швецией, министр экономики Владимир Зиновский - с Китаем (помимо Литвы), министр промышленности Виталий Вовк - с Монголией и Сирией (помимо Ирана, Пакистана, Румынии).-0-