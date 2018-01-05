Совмин утвердил ключевые показатели эффективности работы на 2018 год

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 31 декабря 2017 года №1053 "О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год" утверждены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, руководителей республиканских органов государственного управления, а также руководителей облисполкомов и Минского горисполкома на 2018 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Ключевыми показателями эффективности работы на 2018 год для руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Мингорисполкома являются важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2018 год.

Эффективность работы руководителей организаций, имущество которых находится в собственности государства, и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, будет определяться по показателям чистой прибыли, рентабельности продаж, по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), темпам роста экспорта товаров, услуг.

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, отношение темпов роста страховых взносов по всем видам страхования к темпам роста расходов на ведение дела, темпы роста страховых взносов по видам добровольного страхования станут определяющими для руководителей страховых организаций, имущество которых находится в собственности государства, либо в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству.

Для руководителей банков, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, ключевыми показателями эффективности работы станут прибыль, отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности, рентабельность нормативного капитала, рост нормативного капитала банка за отчетный год в процентном отношении, равный либо превышающий значение индекса потребительских цен за отчетный год. Для руководителей ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - объемы предоставления денежных средств на реализацию инвестиционных и других проектов, выдачи экспортных кредитов, предоставления денежных средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому рекомендовано утвердить для руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, администраций районов Минска поквартальные значения следующих ключевых показателей эффективности работы на 2018 год: экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции на чистой основе.

При этом доведение других показателей эффективности работы, кроме указанных в постановлении, вышеперечисленным руководителям (за исключением руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, НАН Беларуси, облисполкомов и Мингорисполкома), а также показателей иным организациям не допускается.

Одновременно, постановлением определены меры по достижению ключевых показателей. В частности, Министерству экономики поручено ежеквартально представлять в Совет Министров аналитическую информацию о тенденциях и проблемных вопросах социально-экономического развития республики, областей и Минска, видах экономической деятельности с предложениями о мерах, требующих принятия решений на уровне правительства, а также до 1 февраля 2018 года определить расчетные балансовые показатели прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год.

Облисполкомам и Минскому горисполкому во взаимодействии с республиканскими органами госуправления, другими госорганизациями, подчиненными правительству, необходимо до 15 января 2018 года утвердить согласованные с Министерством экономики и Министерством труда и социальной защиты планы развития областей и Минска на 2018 год.

Республиканским органам госуправления, другим госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо также обеспечить определение органами управления организаций, указанных в постановлении, значений ключевых показателей эффективности, с учетом специфики производственно-хозяйственной деятельности этих организаций. Кроме того, им поручено принять меры по обеспечению роста заработной платы во внебюджетном секторе экономики на основе опережающего роста производительности труда, а также до 1 февраля 2018 года разработать совместно с Министерством иностранных дел отраслевые и региональные программы совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.

Представителям государства в органах управления вышеназванных банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" поручено обеспечить определение их органами управления значений ключевых показателей эффективности, указанных в постановлении.-0-