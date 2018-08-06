Совмин утвердил комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2018 года №579 внесены изменения в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В частности, утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. По итогам реализации всех его запланированных мероприятий прирост потребления электрической энергии ожидается на уровне 1650 млн кВт.ч в год. Это позволит улучшить технико-экономические показатели работы белорусской энергосистемы в условиях ввода в эксплуатацию БелАЭС.
На реализацию мероприятий межотраслевого комплекса мер требуется около Br7 млрд 725,6 млн, из них средства республиканского бюджета - Br335,02 млн, собственные средства организаций и иные источники, не запрещенные законодательством, - Br7 млрд 390,58 млн. Бюджетное финансирование указанных мероприятий предусмотрено в пределах принятых государственных программ и решений главы государства.
Контроль за выполнением межотраслевого комплекса мер возложен на Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.-0-
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